ATP Miami 2023: cosa deve fare Jannik Sinner per battere Medvedev (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner cerca di conquistare il suo primo Masters 1000 della carriera, ma tra lui e il titolo di Miami c’è forse il peggior avversario possibile per l’altoatesino. Dall’altra parte della rete quest’oggi in finale c’è quel Daniil Medvedev che ha sempre battuto l’azzurro nei cinque precedenti finora disputati. Un ulteriore esame di maturità, un altro test per un Sinner che vuole sfatare questo tabù e diventare il secondo italiano della storia a vincere un 1000 dopo Fognini a Montecarlo. Come detto Medvedev finora è stato un rebus totalmente irrisolvibile per l’azzurro. In cinque incontri Jannik è riuscito a conquistare tre set e nelle due occasioni in cui ha vinto la prima frazione, poi il russo ha dominato le altre due. Un copione che si è visto anche nell’ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)cerca di conquistare il suo primo Masters 1000 della carriera, ma tra lui e il titolo dic’è forse il peggior avversario possibile per l’altoatesino. Dall’altra parte della rete quest’oggi in finale c’è quel Daniilche ha sempre battuto l’azzurro nei cinque precedenti finora disputati. Un ulteriore esame di maturità, un altro test per unche vuole sfatare questo tabù e diventare il secondo italiano della storia a vincere un 1000 dopo Fognini a Montecarlo. Come dettofinora è stato un rebus totalmente irrisolvibile per l’azzurro. In cinque incontriè riuscito a conquistare tre set e nelle due occasioni in cui ha vinto la prima frazione, poi il russo ha dominato le altre due. Un copione che si è visto anche nell’ultima ...

Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - Gazzetta_it : #Sinner che spettacolo! Supera Alcaraz in rimonta: è in finale a Miami #miamiopen - Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - GiGraziano : ?????? Il nostro Jannik Sinner (31 anni) vince scambio da urlo con il numero uno al mondo Alcaraz (19 anni): punto del… - Gazzetta_it : Sinner-Medvedev, sfida tra due che non si amano. E il russo per Jannik è un tabù #Atp #Miami