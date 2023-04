ATP Houston 2023: Tiafoe e Paul guidano il folto plotone americano all’esordio sulla terra (Di domenica 2 aprile 2023) In attesa della finale del Masters 1000 di Miami, la stagione sulla terra rossa è ormai alle porte. Uno dei primi tornei sarà sempre negli Stati Uniti, con l’ATP 250 di Houston che comincerà da domani. Quasi un campionato nazionale americano, visto che sono davvero tantissimi i tennisti a stelle e strisce presenti in tabellone. Le prime quattro teste di serie sono tutte statunitensi con Frances Tiafoe e Tommy Paul indicati rispettivamente come il numero uno e due del seeding. Già qualificati per il secondo turno sono anche John Isner e Brandon Nakashima, con il primo che lo scorso anno è stato finalista, venendo battuto dall’altro “gigante” Reilly Opelka. Il gruppo americano è ampissimo, visto che ci sono anche J.J Wolf (quinta testa di serie), Marcos Giron (settima), ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) In attesa della finale del Masters 1000 di Miami, la stagionerossa è ormai alle porte. Uno dei primi tornei sarà sempre negli Stati Uniti, con l’ATP 250 diche comincerà da domani. Quasi un campionato nazionale, visto che sono davvero tantissimi i tennisti a stelle e strisce presenti in tabellone. Le prime quattro teste di serie sono tutte statunitensi con Francese Tommyindicati rispettivamente come il numero uno e due del seeding. Già qualificati per il secondo turno sono anche John Isner e Brandon Nakashima, con il primo che lo scorso anno è stato finalista, venendo battuto dall’altro “gigante” Reilly Opelka. Il gruppoè ampissimo, visto che ci sono anche J.J Wolf (quinta testa di serie), Marcos Giron (settima), ...

