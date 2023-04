Atp Estoril 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile con Fognini e Cecchinato (Di domenica 2 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2023 della giornata di lunedì 3 aprile. Ha inizio la stagione sulla terra rossa europea e in Portogallo il main draw si apre con quattro sfide in questa prima giornata della settimana. Tanta Argentina, con Cachin che aprirà il programma, seguito da Baez e da Diego Schwartzman, che sfiderà il nostro Cecchinato. Ma anche tanta Italia, dato che dopo il “Ceck” sarà il turno di Fabio Fognini, che attende di conoscere il nome del qualificato con cui dovrà vedersela. Potrebbe anche esserci un derby, dato che uno dei quattro ad aver superato il draw cadetto è stato Alessandro Giannessi. Di seguito il programma ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di. Ha inizio la stagione sulla terra rossa europea e in Portogallo il main draw si apre con quattro sfide in questa prima giornata della settimana. Tanta Argentina, con Cachin che aprirà il, seguito da Baez e da Diego Schwartzman, che sfiderà il nostro. Ma anche tanta Italia, dato che dopo il “Ceck” sarà il turno di Fabio, che attende di conoscere il nome del qualificato con cui dovrà vedersela. Potrebbe anche esserci un derby, dato che uno dei quattro ad aver superato il draw cadetto è stato Alessandro Giannessi. Di seguito il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPEstoril | Il programma di lunedì #3aprile con #Cecchinato e #Fognini in campo - _ITALIACHEVINCE : Ecco come è andata - sportface2016 : #AtpEstoril, #Giannessi vola al main draw: battuto #Maroszan nell'ultimo turno di qualificazione - apeindiana : RT @LorenzoAndreol4: Alessandrone!!! Giannessi batte in rimonta il magiaro Marozsan 46 76 64 e si qualifica per il tabellone principale del… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alessandro #Giannessi ???? si è qualificato per il main draw del torneo #ATP 250 dell'Estoril ???? 46 76(5)64 a Fabian Maroz… -