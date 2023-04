Atletica | Riccardo Ferrara rompe il muro dei 20 metri nel getto del peso

(Di domenica 2 aprile 2023) L’italiana saluta un’importante avvenimento accaduto in questa domenica 2 aprile. A Lavrio infatti, in Grecia,– interprete deldel– è riuscito a superare l’importante quota dei 20. La misura realizzata è 20,11 per la precisione: in un lancio che consente al calabrese di diventare il secondo azzurro nelle graduatorie under 23 nazionali di sempre, solo dietro a Leonardo Fabbri (20,99). “Finalmente – ha affermatoal sito della federale della FIDAL – ho superato questoe mi sono tolto un bel! Era un risultato che ci voleva, che cercavo da tempo, e sono contento di esserci riuscito in una gara internazionale, grazie al lavoro svolto con il mio tecnico ...

Sopra i venti metri, per la prima volta in carriera. Va oltre il fatidico muro nel getto del peso il 22enne Riccardo Ferrara, che lo infrange lanciando a 20,11 in una gara in piazza. A Lavrio, in Grec