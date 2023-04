Atletica: Maratona Milano. Vince l'ugandese Kwemoi, Crippa 5° (Di domenica 2 aprile 2023) Completano il podio della 21edizione Kattam e Hakizimana Milano - Andrew Rotich Kwemoi ha vinto per distacco la 21Enel Milano Marathon: con il tempo di 2h07'14" l'ugandese ha preceduto il kenyano ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Completano il podio della 21edizione Kattam e Hakizimana- Andrew Rotichha vinto per distacco la 21EnelMarathon: con il tempo di 2h07'14" l'ha preceduto il kenyano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : È stato il primo azzurro nella storia dell’atletica a vincere la??maratona olimpica. ??Buon compleanno a Gelindo Bord… - AnissemXem : RT @Coninews: È stato il primo azzurro nella storia dell’atletica a vincere la??maratona olimpica. ??Buon compleanno a Gelindo Bordin, ??medag… - ColucciLc : RT @atleticaitalia: ???? al debutto in #maratona il campione europeo dei 10.000 Yeman Crippa è quinto in 2h08:57 alla Milano Marathon ?? ar… - settalese : RT @atleticaitalia: ???? al debutto in #maratona il campione europeo dei 10.000 Yeman Crippa è quinto in 2h08:57 alla Milano Marathon ?? ar… - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Maratona Milano. Vince l'ugandese Kwemoi, Crippa 5° -