Atletica Leggera Master, l'Italia conquista 75 medaglie ai Mondiali di Torun (Di domenica 2 aprile 2023) Torun – Una bella trasferta per gli atleti italiani che rientrano dalla nona edizione dei Campionati Mondiali Master indoor Atletica Leggera di Torun, in Polonia, dopo aver conquistato 75 medaglie con 33 ori, 23 argenti e 19 bronzi. Eguagliato il maggior numero di successi nella storia della rassegna, quello del 2014 a Budapest dove però il totale era stato di 100 medaglie, e pareggiato anche il bilancio complessivo dell'ultima volta, ma con un numero decisamente superiore di vittorie in confronto alle 22 di quattro anni fa. Nelle due giornate conclusive arrivano altri 27 piazzamenti sul podio e tra questi spicca la splendida doppietta di Serena Caravelli (Atl. Brugnera Friulintagli) che si laurea campionessa mondiale nei 200 W40, ...

Atletica leggera, Hamad e La Barbera vincono il 'Vivicittà' di Palermo ... Enna dove hanno vinto Riccardo Alvano della Siracusatletica e Angela La Monica della Mega Hobby Sport; Ragusa dove il successo è andato ad Angelo Mandarà dell'Atletica Padua Ragusa e Sabrina Mazza ... Perugia, tanti fedeli alla celebrazione della Domenica delle Palme in cattedrale ... giovedì Fiom e Anpi nazionale entrano in Ast → Potrebbe anche interessarti Perugia, Arcs Cus Perugia quarta alla finale argento del campionato di atletica leggera BIBI HAMAD E BARBARA LA BARBERA FIRMANO LA LORO "PRIMA VOLTA" AL VIVICITTA' DI PALERMO BIBI HAMAD E BARBARA LA BARBERA FIRMANO LA LORO "PRIMA VOLTA" AL VIVICITTA' DI PALERMO Start alle ore 9.30 dalla pista di atletica leggera dello stadio delle Palme "Vito Schifani". Oltre 450 gli atleti in gara nei 10 chilometri del giro unico realizzato all'interno del Parco della Favorita. Al traguardo anche l'atleta ... ... Enna dove hanno vinto Riccardo Alvano della Siracusatletica e Angela La Monica della Mega Hobby Sport; Ragusa dove il successo è andato ad Angelo Mandarà dell'Padua Ragusa e Sabrina Mazza ...... giovedì Fiom e Anpi nazionale entrano in Ast → Potrebbe anche interessarti Perugia, Arcs Cus Perugia quarta alla finale argento del campionato diBIBI HAMAD E BARBARA LA BARBERA FIRMANO LA LORO "PRIMA VOLTA" AL VIVICITTA' DI PALERMO Start alle ore 9.30 dalla pista didello stadio delle Palme "Vito Schifani". Oltre 450 gli atleti in gara nei 10 chilometri del giro unico realizzato all'interno del Parco della Favorita. Al traguardo anche l'atleta ... Atletica leggera a un bivio, Corsi: «Così impossibile andare avanti» Giornale di Brescia Dogi’s Half: Selvarolo 1h02:02 nella mezza In Riviera del Brenta, si è corsa la Dogi’s Half Marathon più veloce di sempre: l’ha vinta il 23enne Pasquale Selvarolo che in 1h02:02 ha stabilito il nuovo record della manifestazione, migliorando di ... Criterium Ragazzi: doppietta Studentesca Grande domenica di atletica allo stadio Raul Guidobaldi, sommerso di giovani promesse dell’atletica laziale in gara nel Criterium Ragazzi/e. Una delle storiche manifestazioni del CR Lazio, quest’anno ... In Riviera del Brenta, si è corsa la Dogi’s Half Marathon più veloce di sempre: l’ha vinta il 23enne Pasquale Selvarolo che in 1h02:02 ha stabilito il nuovo record della manifestazione, migliorando di ...Grande domenica di atletica allo stadio Raul Guidobaldi, sommerso di giovani promesse dell’atletica laziale in gara nel Criterium Ragazzi/e. Una delle storiche manifestazioni del CR Lazio, quest’anno ...