Atletica: Crippa all'esordio in maratona, 'puntavo al record italiano, riproverò il prossimo anno' (Di domenica 2 aprile 2023) Milano, 2 apr. - (Adnkronos) - “Sapevo che sarebbe stata un'avventura, alla prima esperienza in una maratona. Alla fine sono riuscito a portarla a termine, arrivando con il sorriso. Ma non sono mancati gli imprevisti perché a circa cinque chilometri dal traguardo ho dato di stomaco per due volte, probabilmente per non aver digerito bene gli ultimi gel energetici, e la gara si è complicata molto. puntavo al record italiano, anche se già alla mezza eravamo sopra la tabella di marcia, però fino a quel momento avevo buone sensazioni. Non è stato facile ma ho tenuto duro, era la prima e volevo finirla". Queste le parole di Yeman Crippa dopo il 5° posto al suo esordio in maratona a Milano. "Probabilmente mi sono innervosito troppo nella prima metà, quando mi sono accorto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Milano, 2 apr. - (Adnkronos) - “Sapevo che sarebbe stata un'avventura, alla prima esperienza in una. Alla fine sono riuscito a portarla a termine, arrivando con il sorriso. Ma non sono mancati gli imprevisti perché a circa cinque chilometri dal traguardo ho dato di stomaco per due volte, probabilmente per non aver digerito bene gli ultimi gel energetici, e la gara si è complicata molto.al, anche se già alla mezza eravamo sopra la tabella di marcia, però fino a quel momento avevo buone sensazioni. Non è stato facile ma ho tenuto duro, era la prima e volevo finirla". Queste le parole di Yemandopo il 5° posto al suoina Milano. "Probabilmente mi sono innervosito troppo nella prima metà, quando mi sono accorto che ...

