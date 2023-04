Atalanta, Hojlund: “Settimana fantastica per me. Vogliamo raggiungere posto... (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria contro la Cremonese, l'attaccante della Dea ha parlato della prestazione e degli obiettivi di squadra. Leggi su itasportpress (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria contro la Cremonese, l'attaccante della Dea ha parlato della prestazione e degli obiettivi di squadra.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele20052013 : #Calcio - #Atalanta: #Hojlund: 'Settimana fantastica per me. #ChampionsLeague? Vogliamo arrivarci il prima possibile' - frin86 : @AlexKensei77 Ce n'è un altro ultimamente che lo fa rosicare quasi quanto allegri: hojlund dell'Atalanta. Assist an… - Gazzetta_it : VIDEO Sarà stato anche frastornato, ma Hojlund è decisivo. E ormai è quasi indispensabile - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: “Coraggio e umiltà”, la ?? del successo per Gasp ???? #Hojlund #Atalanta #DAZN - ChiamarsiBomber : #Atalanta, Gian Piero #Gasperini striglia la squadra dopo la vittoria di Cremona -