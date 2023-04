Atalanta è anche esperienza oltre il risultato: la trasferta dei tifosi nerazzurri a Cremona (Di domenica 2 aprile 2023) Cremonese-Atalanta vissuta dai tifosi nerazzurri sabato pomeriggio: dalla motorata al tifo nel settore ospiti fino alla vittoria A rendere memorabile il concetto di esperienza è sicuramente il viaggio. Quella tratta spesso e volentieri fortemente menzionata con orgoglio al di là dell’arrivo, che in futuro avrà un sapore quasi nostalgico: la rappresentazione di quella che è stata la trasferta dei tifosi dell’Atalanta in quel di Cremona. Una meta speciale ha bisogno di un colpo d’occhio, e certe volte rispolverare vecchie tradizioni nerazzurre è cosa buona e giusta: soprattutto se si tratta di una motorata puro stile anni 90. Si parte al mattino dove la routine della città viene spezzata da una lunga carovana di atalantini applauditi e accolti dai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Cremonese-vissuta daisabato pomeriggio: dalla motorata al tifo nel settore ospiti fino alla vittoria A rendere memorabile il concetto diè sicuramente il viaggio. Quella tratta spesso e volentieri fortemente menzionata con orgoglio al di là dell’arrivo, che in futuro avrà un sapore quasi nostalgico: la rappresentazione di quella che è stata ladeidell’in quel di. Una meta speciale ha bisogno di un colpo d’occhio, e certe volte rispolverare vecchie tradizioni nerazzurre è cosa buona e giusta: soprattutto se si tratta di una motorata puro stile anni 90. Si parte al mattino dove la routine della città viene spezzata da una lunga carovana di atalantini applauditi e accolti dai ...

