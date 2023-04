Atalanta, alla ripresa occhi puntati su Koopmeiners: possibili nuovi esami (Di domenica 2 aprile 2023) Calcio Lunedì 3 aprile i nerazzurri riprenderanno ad allenarsi per la partita di sabato 8 al Gewiss Stadium (ore 16,30) contro il Bologna. Allerta per l’olandese: sembrava pronto al rientro ma avverte dolore al bicipite femorale. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 2 aprile 2023) Calcio Lunedì 3 aprile i nerazzurri riprenderanno ad allenarsi per la partita di sabato 8 al Gewiss Stadium (ore 16,30) contro il Bologna. Allerta per l’olandese: sembrava pronto al rientro ma avverte dolore al bicipite femorale.

