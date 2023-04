Atalanta a due facce, ma vincente: Cremonese ko (Di domenica 2 aprile 2023) L’Atalanta non ripete l’errore della gara d’andata e non disperde altri punti contro il fanalino di coda del campionato. Allo Zini di Cremona la Dea alterna un primo tempo di scarse idee,qualità e occasioni a una seconda frazione più tonica, frizzante ed efficace e alla lunga i valori in campo escono consentendo ai nerazzurri di battere 1-3 la squadra di Ballardini. Gasperini conferma i titolari della gara giocata prima della sosta con la coppia colombiana a guidare l’attacco atalantino e il supporto di Pasalic. La Dea del primo tempo risulta però parecchio sottotono: se contro i toscani due settimane fa quantomeno nella prima frazione si erano creati alcuni presupposti per segnare, in quel di Cremona gli orobici non hanno il giusto ritmo, sbagliano una marea di situazioni a livello tecniche e faticano a provare a impensierire Carnesecchi. L’unica conclusione verso lo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 aprile 2023) L’non ripete l’errore della gara d’andata e non disperde altri punti contro il fanalino di coda del campionato. Allo Zini di Cremona la Dea alterna un primo tempo di scarse idee,qualità e occasioni a una seconda frazione più tonica, frizzante ed efficace e alla lunga i valori in campo escono consentendo ai nerazzurri di battere 1-3 la squadra di Ballardini. Gasperini conferma i titolari della gara giocata prima della sosta con la coppia colombiana a guidare l’attacco atalantino e il supporto di Pasalic. La Dea del primo tempo risulta però parecchio sottotono: se contro i toscani due settimane fa quantomeno nella prima frazione si erano creati alcuni presupposti per segnare, in quel di Cremona gli orobici non hanno il giusto ritmo, sbagliano una marea di situazioni a livello tecniche e faticano a provare a impensierire Carnesecchi. L’unica conclusione verso lo ...

