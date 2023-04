Ascolti tv, ‘Ciao Maschio’: share record per Nunzia De Girolamo (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – record di Ascolti per ‘Ciao Maschio’ su Rai 1, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. In termini percentuali la puntata di ieri sera è la più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma) grazie al 16,9% di share. Una stagione da incorniciare, con una media di Ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri, ‘Ciao Maschio’ si conferma la seconda serata più vista del palinsesto Rai. Attorno al tema del bullismo si sono confessati Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) –dipersu Rai 1, il programma condotto daDe. In termini percentuali la puntata di ieri sera è la più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma) grazie al 16,9% di. Una stagione da incorniciare, con una media diche attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri,si conferma la seconda serata più vista del palinsesto Rai. Attorno al tema del bullismo si sono confessati Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ascolti tv, 'Ciao Maschio': share record per Nunzia De Girolamo Record di ascolti per 'Ciao Maschio' su Rai 1, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. In termini percentuali la puntata di ieri sera è la più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma) grazie al ... Ciao Maschio fa il botto: ascolti da record per Nunzia De Girolamo ... con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri, Ciao Maschio si conferma la seconda serata più vista dell'intero palinsesto Rai.