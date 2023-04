Ascolti 1^ aprile | Amici contro Il Cantante Mascherato | chi ha vinto

(Di domenica 2 aprile 2023) Parliamo di. Ieri, sabato 1^, è andata in scena la 3^ sfida a colpi di share fra la 4^ edizione de Ile la 22^ edizione di. La terza puntata de Il, che ha visto lo smascheramento di Ippopotamo (sotto la maschera c’era Mal) ha fatto 2.025.000 spettatori pari al 16,78% di share; mentre la seconda puntata di, che ha visto l’eliminazione di Samu ha fatto 3.831.000 spettatori con uno share del 26,15%, portandosi a casa la serata.di22 1^ puntata: 4.007.000 telespettatori, 27,9% di share 2^ puntata: 4.008.000 telespettatori, 28,2% di share 3^ puntata: 3.831.000 telespettatori, 26,15% di share: gli alunni in ...

Record su record per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio . La puntata del programma in onda su Rai 1 sabato 1, infatti, segna un nuovo picco in termini di: lo share della puntata è pari al 16,9%, ossia la puntata più vista di sempre nelle tre edizioni del programma (eccezion fatta per quella ...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 1 aprile 2023: Amici batte Il Cantante Mascherato, chi è l'eliminato Virgilio Notizie

Samuele Segreto è stato eliminato dal popolare talent show di Canale Cinque: ondata di affetto da parte del mondo dello spettacolo ...