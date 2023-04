Armi e droga, uomo arrestato a Reggio Calabria: la pista suggerita da Klaus Davi (Di domenica 2 aprile 2023) Ancora una volta il giornalista Klaus Davi azzecca una posta investigativa con le sue inchieste. Si apprende stamattina dalla Polizia di Stato che Fabio Cilione titolare del Bar Coffee Club arrestato mercoledi dalla Polizia di Stato balzo' alle cronache perche' il suo esercizio fu oggetto di un attentato incendiario che avvenne un mese fa e che proprio Klaus Davi fu in grado di documentare in anteprima. All'indomani dell'attentato che subi' il suo locale, Klaus Davi si reco' sul posto per svolgere una inchiesta sulla 'faida' di Santa Caterina e parlo con diversi abitanti del quartiere e si recò anche nel locale di Cilione. Ricostruendo motivi e protagonisti della tensione fra i gruppi mafiosi. Il giornalista sta infatti conducendo una inchiesta sui contrasti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Ancora una volta il giornalistaazzecca una posta investigativa con le sue inchieste. Si apprende stamattina dalla Polizia di Stato che Fabio Cilione titolare del Bar Coffee Clubmercoledi dalla Polizia di Stato balzo' alle cronache perche' il suo esercizio fu oggetto di un attentato incendiario che avvenne un mese fa e che propriofu in grado di documentare in anteprima. All'indomani dell'attentato che subi' il suo locale,si reco' sul posto per svolgere una inchiesta sulla 'faida' di Santa Caterina e parlo con diversi abitanti del quartiere e si recò anche nel locale di Cilione. Ricostruendo motivi e protagonisti della tensione fra i gruppi mafiosi. Il giornalista sta infatti conducendo una inchiesta sui contrasti ...

