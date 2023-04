Argentina, un tango sul baratro (Di domenica 2 aprile 2023) L’inflazione è oltre il 100 per cento, le espropriazioni fanno fuggire le imprese occidentali (per lasciare posto ai cinesi), la corruzione non ha freni. Dilagano miseria e narcotraffico. Così le politiche «kirchneriane» distruggono un Paese. In Argentina si vota il 22 ottobre per scegliere il presidente e rinnovare gran parte del Parlamento ma, con un’inflazione arrivata al 102,5 per cento a febbraio, «bisogna arrivarci vivi». Così dice a Panorama Héctor, che ha un piccolo negozio di alimentari a Rosario, la terza città Argentina già ribattezzata da alcuni media la «nuova Medellín» per la violenza senza freni dei narcos che ricorda quella del feudo di Pablo Escobar, a inizio anni Novanta. Héctor è stato rapinato 15 volte negli ultimi 24 mesi e ha deciso di chiudere i battenti. La notizia dell’inflazione sopra il 100 per cento (non accadeva dal 1991) è ... Leggi su panorama (Di domenica 2 aprile 2023) L’inflazione è oltre il 100 per cento, le espropriazioni fanno fuggire le imprese occidentali (per lasciare posto ai cinesi), la corruzione non ha freni. Dilagano miseria e narcotraffico. Così le politiche «kirchneriane» distruggono un Paese. Insi vota il 22 ottobre per scegliere il presidente e rinnovare gran parte del Parlamento ma, con un’inflazione arrivata al 102,5 per cento a febbraio, «bisogna arrivarci vivi». Così dice a Panorama Héctor, che ha un piccolo negozio di alimentari a Rosario, la terza cittàgià ribattezzata da alcuni media la «nuova Medellín» per la violenza senza freni dei narcos che ricorda quella del feudo di Pablo Escobar, a inizio anni Novanta. Héctor è stato rapinato 15 volte negli ultimi 24 mesi e ha deciso di chiudere i battenti. La notizia dell’inflazione sopra il 100 per cento (non accadeva dal 1991) è ...

