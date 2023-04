Antonino Spinalbese | weekend tra padre e figlia all’insegna della complicità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - redazionerumors : [Trending now] Ginevra Lamborghini torna a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip 7 e del rapporto con Ant… - alessia3188 : @Profilo20221 Vedi dici a me. Vatti a vedere le fotografie e confronta perché hai bisogno di una visita oculistica… - ElisaDiGiacomo : GF Vip 7, Antonino Spinalbese avrebbe aperto un'agenzia di talenti - LallaBabi70 : RT @infoitcultura: Antonino Spinalbese riabbraccia Andrea Maestrelli. Quel rapporto nato al GfVip dal dolore comune: «Welcome back cucciolo… -

La modella brasiliana ed ex compagna di, Helena Prestes, l'attrice Pamela Camassa e la presentatrice e attrice Corinne Cléry sono pronte a mettersi in gioco. Infine, Nathaly ...E ancora la modella brasiliana ed ex diHelena Prestes , l'attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery . Infine, ci saranno la conduttrice ed ex vippona ...Da quando ha lasciato la Casa del ' Grande Fratello Vip ',si è mostrato sui social più che altro insieme alla figlia Luna Marì , non facendo trapelare molto altro della sua vita privata o professionale. Nonostante questo, i paparazzi l'...

Gf Vip 7, Antonino Spinalbese cambia lavoro: ecco cosa farà e quale coppia nata a Uomini e Donne collabor ... Isa e Chia

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti, chi più e chi meno, hanno sempre costruito legami forti. Si sa, non è possibile andare d'accordo con tutti, ma rimanendo 24 ore su 24 insieme ad altre ...Fuori la casa del GF VIP, nella notte, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro: la sorella e la cara amica di Edoardo Tavassi hanno urlato per lui parole d'affetto. “Ti vogliamo bene, devi vincere”.