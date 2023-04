Antonella Fiordelisi si scaglia contro Orietta Berti: “Meno frustrazione. Capisco che sono la sua ossessione, ma parla di…” (Di domenica 2 aprile 2023) Tra Antonella Fiordelisi ed Orietta Berti non c’è mai stato grande feeling, con l’attuale opinionista del Gf Vip 7 che spesso ha criticato il modo di fare della vippona salernitana. Come riportato dalle testate Novella 2000 e Fanpage.it, la cantante romagnola si sarebbe così espressa e lanciando alla fine del suo pensiero un’altra frecciata alla Fiordelisi, anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, Orietta Berti distrugge Antonella: “Cattiveria e falsità della famiglia. Ha cancellato…” Gf Vip, Edoardo sbotta contro Antonella: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Gf Vip, scintille ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 aprile 2023) Traednon c’è mai stato grande feeling, con l’attuale opinionista del Gf Vip 7 che spesso ha criticato il modo di fare della vippona salernitana. Come riportato dalle testate Novella 2000 e Fanpage.it, la cantante romagnola si sarebbe così espressa e lanciando alla fine del suo pensiero un’altra frecciata alla, anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip,distrugge: “Cattiveria e falsità della famiglia. Ha cancellato…” Gf Vip, Edoardo sbotta: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Gf Vip, scintille ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Vola sopra la casa l’aereo per Niki da parte di Matteo, Antonella e Giulia: La felicità di Niki…?????… - fanpage : Antonella Fiordelisi festeggia i primi 5 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del #GFvip - MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - CFilDim : RT @Siamosoloamici1: Voglio più Antonella Fiordelisi nel mondo .. educazione - rispetto - grinta e tanto altro .. Orietta cara non ci hai c… - CFilDim : RT @dicoleparolacce: Antonella Fiordelisi la ragazza + fortunata del mondo #donnalisi -