Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti e Oriana Marzoli

(Di domenica 2 aprile 2023)è stata una grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip e anche ora che è fuori dalla Casa sta continuando a sfamarci. E lo ha fatto attaccando prima, poi mettendo like ad un insulto su. La cantate è stata attaccata perché avrebbe osato dire la sua su lei: “Ma non si è stancata la signoraa parlare sempre di me?” – ha scrittosu Instagram – “Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“., anche i genitori in passato: “Cantante mediocre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Vola sopra la casa l’aereo per Niki da parte di Matteo, Antonella e Giulia: La felicità di Niki…?????… - fanpage : Antonella Fiordelisi festeggia i primi 5 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del #GFvip - MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - SFocaracci : @this_agio_ @Anto_Fiordelisi sei bellissima Antonella sorridi sempre ?????? - graz16 : RT @AllmetaMirko: Mi sono appena svegliato apro tiktok e vedo questo, meglio di così grazie mille docccc #donnalisi #antonella #drojette #f… -

Gf Vip,replica ad Orietta Berti: "E' Ossessionata" Anche se la cantante non ha fatto riferimenti espliciti, è sembrato molto chiaro che il suo discorso facesse ancora una volta ..., sia nel bene che nel male, è stata la protagonista della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ' condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La schermitrice campana nei mesi ...... tuttavia, dopo l'intervista a Non succederà più in cui ha sparato a zero contro( colpevole della squalifica di Donnamaria così come, secondo la Goich lo è stata Oriana per la ...

Clamoroso Antonella Fiordelisi verso l’Isola dei Famosi: il gossip impazza ILSIPONTINO.NET

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Gf Vip Party, Orietta Berti, opinionista della settima edizione, ha parlato di alcuni protagonisti del reality show, sottolineando come alcuni finalisti sia stat ...Antonella Fiordelisi nuovamente al centro dell'ennesima polemica: l'importo faraonico del suo cachet infiamma la rete.