Anticorruzione | Busia | Dimissioni? Rimango fino al 2026 | ho fatto il mio dovere

(Di domenica 2 aprile 2023) “Ioal, hoil mio, quello che hoe’ per collaborare con il Paese. Io rispondoin fondo, con coerenza, al mandato che ho. Rispetto le scelte politiche, le applico al meglio, questo e’ il mio ruolo. Io non sono mai intervenuto contro il governo, semmai ho formulato un suggerimento”. Lo ha detto il presidente dell’Anac Giuseppeintervistato a ‘Mezz’ora in piu” su Rai 3, interpellato in merito alle richieste divenute da alcuni esponenti della maggioranza dopo i suoi rilievi al nuovo codice degli appalti varato dal Cdm in settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... ma di quella "più vicina e che conosco", come mette in guardia il presidente dell'Anac, l'Autorità nazionale, Giuseppe, riferendosi in particolare agli appalti minori, cioè ...Un contributo alla creazione del valore pubblico" e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppedell'Autorità nazionale(Anac), Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, ...Insomma, le critiche di De Luca finiscono per riecheggiare quelle già avanzate dal presidente dell'AutoritàGiuseppe. "ALBI INFORMATIZZATI PER PARERI IN 24 ORE". Piuttosto, ...

"Io rimango fino al 2026,ho fatto il mio dovere, quello che ho fatto e' per collaborare con il Paese. Io rispondo fino in fondo, con coerenza" ...Interrogazione alla Commissione UE dell’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale: “Piuttosto che avviare riflessione, Salvini scaten ...