Anticipazioni Uomini e Donne del 2 04 23 | Nicole Santinelli fa un’inattesa confessione e la piccata reazione di Roberta Di Padua non si fa attendere!

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la scelta di Lavinia Mauro oggi sono state registrate le nuove puntate di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito ecco lediffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Iniziamo da quelle che riguardano il Trono classico:ha portato in esterna Cristian Di Carlo e dice che è il corteggiatore che l’ha presa di più, ma non è scattato il bacio a differenza di Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini (nelle esterne passate). Lei si giustifica dicendo che ha fatto un errore a baciarsi subito con Andrea e Carlo.Dil’ha attaccata dandole della “fregn* moscia” e ha attaccato anche i corteggiatori dicendo loro che sono dei sottoni e che fanno qualsiasi cosa ...

e Donne, Lavinia ha scelto: le. "Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore": così è iniziato il video trasmesso durante l'ultima puntata andata in onda die Donne, che ...La tronista ha scelto tra Alessio Campoli e Alessio Corvino nella puntata registrata il 1 aprile.

