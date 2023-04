Angelo Alessio, morto il fratello dell'ex Juve in un incidente (Di domenica 2 aprile 2023) Si è spento oggi, dopo due settimane di agonia a seguito di un incidente stradale, Cosimo Alessio . Il fratello dell'ex centrocampista della Juventus aveva 63 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Si è spento oggi, dopo due settimane di agonia a seguito di unstradale, Cosimo. Il'ex centrocampistantus aveva 63 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Angelo Alessio, lutto per l’ex Juventus: è morto il fratello - sportli26181512 : Angelo Alessio, morto il fratello dell'ex Juve in un incidente: Grave #lutto familiare per l'ex centrocampista bian… - ILOVEPACALCIO : Morto #CosimoAlessio: fratello dell'allenatore Angelo non ce l'ha fatta dopo 2 settimane di agonia per un incidente… - Gazzettino : #angelo alessio, il fratello dell'ex Juventus muore in un incidente d'auto dopo 2 settimane di agonia - MondoBN : LUTTO, Terribile notizia per Angelo Alessio -