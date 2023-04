Ancora Retegui | gol al nono minuto di recupero di Tigre - Lanus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - AndrewTactics : RT @calcioverticale: Dedicato ad ANDREA PINAMONTI. El Chapa #Retegui segna ancora e porta i 3 punti al Lanùs con una rete decisiva al 99’… - darnartan : RT @CalcioArg: Vittoria agonica del #Tigre che si sbarazza del Lanús al 99’ Gol decisivo? Del Chapa #Retegui, ancora uomo giusto sul posto… - calcioverticale : Dedicato ad ANDREA PINAMONTI. El Chapa #Retegui segna ancora e porta i 3 punti al Lanùs con una rete decisiva al… - tuttosport : ?? #Retegui ancora decisivo Avete letto? #Italia #Mancini #Tuttosport -

Il nuovo attaccante della Nazionale Mateoha permesso al Tigre di superare il Lanus (2 - 1) con un sinistro ravvicinato al 9' di ...Una buona notizia per Roberto Mancini. Mateoha segnato, confermando le proprie doti di opportunista d'area di rigore. Stavolta ha permesso al Tigre di superare il Lanus (2 - 1) con un sinistro ravvicinato al 9' di recupero della ...Mancini èil ct giusto 'Mancio svolge bene il nuovo compito richiestogli: un tempo il ct sceglieva fra i migliori e li gestiva. Oggi deve fare scouting, scovare nomi sott'acqua come, ...

Retegui ancora in gol con il Tigre: è capocannoniere in Argentina Alfredo Pedullà

La prossima estate di calciomercato sarà determinante per molte squadre di Serie A. Ci sono tante società pronte a dare una svolta e portare in Italia Mateo Retegui ...Mateo Retegui, attaccante del Tigre, dall’Argentina ha parlato ancora della sua convocazione con la nazionale italiana. Il ventitreenne è stato chiamato da Roberto Mancini per sfidare Inghilterra e Ma ...