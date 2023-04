Anche l’Inter Women si arrende alla Fiorentina: 1 a 0 il finale (Di domenica 2 aprile 2023) Inter Women sconfitta dalla Fiorentina Dopo la vittoria degli uomini di Italiano su quelli di Inzaghi, arriva un’altra sconfitta dell’Inter per mano della Fiorentina. Questa volta a cadere sotto il colpo viola è l’Inter Women di Rita Guarino nella seconda giornata della Poule Scudetto. Il primo tempo è tutto di marca nerazzurra con Polli che ci prova subito dopo pochi minuti, senza però trovare il guizzo vincente. Al 9’ azione personale di Merlo che parte dalla sinistra, va al centro e calcia a giro cercando l’incrocio dei pali. Ottima la risposta di Baldi. Poco dopo le viola si fanno vedere con Erzen che scappa sulla destra e mette al centro, non trovando nessuna compagna. Dopo il lampo delle padroni di casa inizia il monologo nerazzurro. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Intersconfitta dDopo la vittoria degli uomini di Italiano su quelli di Inzaghi, arriva un’altra sconfitta delper mano della. Questa volta a cadere sotto il colpo viola èdi Rita Guarino nella seconda giornata della Poule Scudetto. Il primo tempo è tutto di marca nerazzurra con Polli che ci prova subito dopo pochi minuti, senza però trovare il guizzo vincente. Al 9’ azione personale di Merlo che parte dsinistra, va al centro e calcia a giro cercando l’incrocio dei pali. Ottima la risposta di Baldi. Poco dopo le viola si fanno vedere con Erzen che scappa sulla destra e mette al centro, non trovando nessuna compagna. Dopo il lampo delle padroni di casa inizia il monologo nerazzurro. ...

