Anche io ho bisogno delle carezze di Gesù | la confessione di Papa Francesco

"Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, mi avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli". Così Papa Francesco nella sua omelia nel corso della messa per la domenica delle Palme. "Vi ringrazio per la vostra partecipazione e Anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero", ha aggiunto Bergoglio davanti a circa 60mila fedeli.

