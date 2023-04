Amici 22, Maddalena in lacrime alla Celentano: “Sono stufa delle sue cattiverie”. “Sei una lagna”. Eliminazione a sorpresa (Di domenica 2 aprile 2023) L’eliminato della terza puntata di Amici di Maria De Filippi ha sorpreso un po’ tutta la scuola. Samu Segreto è costretto ad abbandonare la scuola, dopo aver perso al confronto con Wax. Il ballerino con la sua grinta e la sicurezza del palco in questi mesi ha dimostrato non solo un grande talento, ma anche una maturità rara per i suoi 18 anni. Inoltre, fuori dalla scuola, Samu sta ricevendo critiche positive per il suo ruolo nel film di Giuseppe Fiorello, “Stranizza d’amuri”. “Tra recitazione e danza non vorrei mai scegliere – ha confidato a Maria De Filippi, poco prima di essere eliminato -. Vorrei vivere d’arte”. Poi rivolto, in lacrime di gioia, ai suoi compagni di avventura ha detto: “Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) L’eliminato della terza puntata didi Maria De Filippi ha sorpreso un po’ tutta la scuola. Samu Segreto è costretto ad abbandonare la scuola, dopo aver perso al confronto con Wax. Il ballerino con la sua grinta e la sicurezza del palco in questi mesi ha dimostrato non solo un grande talento, ma anche una maturità rara per i suoi 18 anni. Inoltre, fuori dscuola, Samu sta ricevendo critiche positive per il suo ruolo nel film di Giuseppe Fiorello, “Stranizza d’amuri”. “Tra recitazione e danza non vorrei mai scegliere – ha confidato a Maria De Filippi, poco prima di essere eliminato -. Vorrei vivere d’arte”. Poi rivolto, indi gioia, ai suoi compagni di avventura ha detto: “Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia ...

