Amici 22: l’opinione di Chia sulla terza puntata del serale (Di domenica 2 aprile 2023) Pensate ad essere la giuria che in un TALENT SHOW si trova davanti Wax e Samuele Segreto e decide scientemente di eliminare quest’ultimo. Cioè, ma come si fa? Con che barbaro coraggio? Sì, lo so regà, lo so. Sono più di vent’anni che Amici di Maria De Filippi va in onda, e sono più di vent’anni che è sempre la stessa storia. Non dovrei più stupirmi ormai, lo so bene. E so anche che proprio in quanto “talent show” ci debba ovviamente essere anche la componente di spettacolo, non solo quella artistica. Siamo pur sempre in prima serata, e intrattenere il pubblico è d’obbligo. Però è più forte di me, che ve devo dì. Io proprio gnafo a rassegnarmi al fatto che lì dentro spesso sia il talento a soccombere dinnanzi allo show e non viceversa, e che ragazzi così promettenti come Samu (che oltre ad essere un meraviglioso ballerino sta muovendo i suoi primi passi anche come ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 aprile 2023) Pensate ad essere la giuria che in un TALENT SHOW si trova davanti Wax e Samuele Segreto e decide scientemente di eliminare quest’ultimo. Cioè, ma come si fa? Con che barbaro coraggio? Sì, lo so regà, lo so. Sono più di vent’anni chedi Maria De Filippi va in onda, e sono più di vent’anni che è sempre la stessa storia. Non dovrei più stupirmi ormai, lo so bene. E so anche che proprio in quanto “talent show” ci debba ovviamente essere anche la componente di spettacolo, non solo quella artistica. Siamo pur sempre in prima serata, e intrattenere il pubblico è d’obbligo. Però è più forte di me, che ve devo dì. Io proprio gnafo a rassegnarmi al fatto che lì dentro spesso sia il talento a soccombere dinnanzi allo show e non viceversa, e che ragazzi così promettenti come Samu (che oltre ad essere un meraviglioso ballerino sta muovendo i suoi primi passi anche come ...

