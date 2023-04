Amici 22, dopo l’eliminazione di Samuele Segreto arriva la reazione di Beppe Fiorello: “Vi annuncio che…” (Di domenica 2 aprile 2023) È andata in onda ieri sera la terza puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. A lasciare la scuola dopo un testa a testa al cardiopalma contro Wax è stato Samuele Segreto, il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Classe 2004, il giovane talento siciliano in questi giorni è al suo debutto sul grande schermo con Stranizza d’amuri, la pellicola che segna l’esordio di Beppe Fiorello dietro la macchina da presa. Ed è stato proprio il noto attore e conduttore a essere fra le prime persone ad aver sentito il ballerino dopo l’eliminazione dal talent. Beppe Fiorello ha prima postato una storia sul suo profilo Instagram: Che gioia rivederti Samu! Tu non ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 aprile 2023) È andata in onda ieri sera la terza puntata di, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. A lasciare la scuolaun testa a testa al cardiopalma contro Wax è stato, il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Classe 2004, il giovane talento siciliano in questi giorni è al suo debutto sul grande schermo con Stranizza d’amuri, la pellicola che segna l’esordio didietro la macchina da presa. Ed è stato proprio il noto attore e conduttore a essere fra le prime persone ad aver sentito il ballerinodal talent.ha prima postato una storia sul suo profilo Instagram: Che gioia rivederti Samu! Tu non ...

