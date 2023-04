Amici 22, Alessandra Celentano umiliata: l’allieva la asfalta dopo l’ultima sfilza di insulti (Di domenica 2 aprile 2023) Amici 22, il duro attacco di Alessandra Celentano. Tra i professori della scuola più gettonata d’Italia, la Celentano è forse la docente di danza più severa. E di questo il pubblico italiano e gli allievi hanno sempre avuto la prova. La professionista di danza non le manda certamente a dire e di fronte all’esibizione di Maddalena, la prof si è lasciata andare ad alcune considerazioni prive di filtro. La reazione della giovane allieva non ha tardato ad arrivare. Alessandra Celentano attacca Maddalena Svevi ad Amici 22. Guanto di sfida tra Maddalena e Isobel: le due allieve hanno dovuto affrontare la prova sul tema della sensualità. Ma già poco prima che l’esibizione iniziasse non sono mancati i duri confronti. A fare notare l’eccessiva severità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023)22, il duro attacco di. Tra i professori della scuola più gettonata d’Italia, laè forse la docente di danza più severa. E di questo il pubblico italiano e gli allievi hanno sempre avuto la prova. La professionista di danza non le manda certamente a dire e di fronte all’esibizione di Maddalena, la prof si è lasciata andare ad alcune considerazioni prive di filtro. La reazione della giovane allieva non ha tardato ad arrivare.attacca Maddalena Svevi ad22. Guanto di sfida tra Maddalena e Isobel: le due allieve hanno dovuto affrontare la prova sul tema della sensualità. Ma già poco prima che l’esibizione iniziasse non sono mancati i duri confronti. A fare notare l’eccessiva severità di ...

