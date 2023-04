Altri 7 anni e addio acqua dolce per tutti: siamo arrivati al punto di non ritorno (Di domenica 2 aprile 2023) Fino a poco tempo fa, il World Resources Institute, organizzazione no profit di ricerca mondiale fondata allo scopo di migliorare l’accesso alle risorse garantendo la prosperità della natura, aveva sviluppato una mappa con i Paesi che avrebbero sofferto di più per la carenza d’acqua entro il 2040. Sulla base delle proiezioni climatiche, del previsto aumento della popolazione, del livello di sviluppo, dell’urbanizzazione, nonché dell’innalzamento del livello del mare, l’Istituto aveva posto diciassette Stati a rischio “altissimo” di carenza idrica, tra cui Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Arabia Saudita e Pakistan. Il 22 marzo scorso però, gli esperti hanno ricordato che l’emergenza idrica in atto non è un rischio del futuro prossimo ma riguarda il presente, e hanno annunciato che entro il 2030 – ben dieci anni prima rispetto alle precedenti ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Fino a poco tempo fa, il World Resources Institute, organizzazione no profit di ricerca mondiale fondata allo scopo di migliorare l’accesso alle risorse garantendo la prosperità della natura, aveva sviluppato una mappa con i Paesi che avrebbero sofferto di più per la carenza d’entro il 2040. Sulla base delle proiezioni climatiche, del previsto aumento della popolazione, del livello di sviluppo, dell’urbanizzazione, nonché dell’innalzamento del livello del mare, l’Istituto aveva posto diciassette Stati a rischio “altissimo” di carenza idrica, tra cui Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Arabia Saudita e Pakistan. Il 22 marzo scorso però, gli esperti hanno ricordato che l’emergenza idrica in atto non è un rischio del futuro prossimo ma riguarda il presente, e hanno annunciato che entro il 2030 – ben dieciprima rispetto alle precedenti ...

Fanpage.it Altri 7 anni e addio acqua dolce per tutti: siamo arrivati al punto di non ritorno Il 22 marzo scorso però, gli esperti hanno ricordato che l'emergenza idrica in atto non è un rischio del futuro prossimo ma riguarda il presente, e hanno annunciato che entro il 2030 – ben dieci anni ...