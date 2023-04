Alto Adige, altra tragedia in montagna: morti due scialpinisti a passo Resia, un ferito grave. In 7 travolti da una valanga (Di domenica 2 aprile 2023) Due scialpinisti sono morti e uno è rimasto ferito in modo grave dopo una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette escursionisti in Vallelunga, vicino il passo Resia in Alto Adige. La slavina ha investito il gruppo a circa 2.700 metri di quota sulla cima Tiergartenspitz. I corpi delle due vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino, che li ha ritrovati sepolti dalla neve. Il ferito invece è stato portato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, i sette del gruppo erano tutti della zona. su Open Leggi anche: «Salvataggi costosi e rischiosi per colpa di imprudenti: basta ignorare i bollettini». Lo sfogo dell’assessore della Valle ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Duesonoe uno è rimastoin mododopo unache questa mattina ha travolto un gruppo di sette escursionisti in Vallelunga, vicino ilin. La slavina ha investito il gruppo a circa 2.700 metri di quota sulla cima Tiergartenspitz. I corpi delle due vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino, che li ha ritrovati sepolti dalla neve. Ilinvece è stato portato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, i sette del gruppo erano tutti della zona. su Open Leggi anche: «Salvataggi costosi e rischiosi per colpa di imprudenti: basta ignorare i bollettini». Lo sfogo dell’assessore della Valle ...

Due scialpinisti morti sotto una valanga in Alto Adige, individuati i corpi dei due dispersi in Valle d'Aosta E' di due morti e un ferito grave il bilancio di una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige. L'incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. La slavina ha investito il gruppo di escursionisti. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e ... Week end tragico in montagna, 4 morti sotto due valanghe Ma il bollettino tragico di questo week end si è aggiornato con un'altra valanga, caduta stavolta nella parte opposta delle Alpi, in Alto Adige. Due morti e un ferito grave. La slavina ha travolto un ... Una valanga uccide due scialpinisti in alto Adige AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sulla Tiergartenspitz, vetta delle Alpi Venoste in Alto Adige. La slavina ha travolto una comitiva di sette scialpinisti. Due le vittime, una persona è grave e gli altri si sono salvati. Dalle prime informazioni il gruppo era formato da scialpinisti ...