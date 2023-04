Allerta Meteo: Mastella chiude villa, parchi e cimitero (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza, per condizioni Meteo avverse, relativa alla giornata di domani, 3 aprile. Ciò in virtù del bollettino della Protezione civile regionale e della conseguente comunicazione della Prefettura agli Enti locali. In particolare, è segnalata la probabilita di forti raffiche di vento. Con il documento, il Sindaco esorta i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Il Sindaco di Benevento Clementeha firmato un’ordinanza, per condizioniavverse, relativa alla giornata di domani, 3 aprile. Ciò in virtù del bollettino della Protezione civile regionale e della conseguente comunicazione della Prefettura agli Enti locali. In particolare, è segnalata la probabilita di forti raffiche di vento. Con il documento, il Sindaco esorta i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a ...

