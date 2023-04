Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Allegri, sei italiani sul campo: Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio… - LALAZIOMIA : Allegri, sei italiani sul campo - rajonee09 : @SlashMidnight Ma quanto cazzo sei stupido. Sei un poveraccio leccaculo di allegri che ti fai andare bene questo sc… - gjoegl : Il nipotino ha lasciato un biglietto scritto dove diceva “nonno oggi niente horto muso” Allegri risponde” sei abituato male”???????? - SlashMidnight : @pipppojuventino @Croucroun Non sei manco scrivere in italiano capra e vieni a parlare di calcio sui social. Tu e q… -

2) La presenza contemporanea diitaliani nella squadra di: Gatti, Fagioli, Locatelli, De Sciglio e Kean più, nella ripresa, Miretti al posto di Barrenechea che francamente mi sembra ...schiera titolare Enzo Barrenechea, giovane talento argentino, centrale di centrocampo, per ... Dopolunghi minuti di recupero, l'arbitro Marchetti fischia tre volte e decreta la fine del ......diun ulteriore passo avanti verso una possibile qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Per il Verona è sempre più buio pesto e con quella in Piemonte sono diventate...

Juventus-Verona 1-0, gol di Kean. Allegri: "In una partita bastarda bisognava andare a colpo sicuro" RaiNews

Massimiliano Allegri si è arrabbiato, e' uscito prima della fine della partita notevolmente contrariato per la gestione finale dei bianconeri che sicursmente potevano gestire molto ..."La squadra ha fatto una partita tosta e voleva i tre punti: era importante vincere, abbiamo vinto una sfida complicata e sporca": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo l'1-0 cont ...