Alex Marquez | la magica prima volta | “Gresini Racing | azzardo ok”

(Di domenica 2 aprile 2023) Lanon si scorda mai. L’Argentina sarà sempre nel cuore diche in sella aha segnato la pole position numero uno della sua carriera in MotoGP. Lo spagnolo, fratello di Marc, si è piazzato davanti alla flotta Ducati che ha monopolizzato le prime tre posizioni della griglia di partenza conclusa da Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. La felicità diè palpabile: “Mio padre e Marc mi hanno aiutato moltissimo…” (Credit foto – Twitter)“Non è stato semplice guidare perché c’ero soltanto io del mio team in Q2 – il commento entusiasta dial termine della Qualifica del Gran Premio d’Argentina che ha regalato ...

Quarto posto per Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha, che si lascia alle spalle altre due Ducati, quella dello spagnolo, autore della pole position nelle qualifiche, e quella ...(Spa/Ducati Gresini) 2.462 6. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 2.537 7. Maverick Vinales (Spa/Aprilia) 2.643 8. Jorge Martin (Spa/Ducati ...Il campione del mondo e leader del Mondiale ha infatti chiuso in 3a posizione un'avvincente sessione di prove ufficiali, che ha vistoconquistare la prima pole ...

MotoGP Argentina 2023, la diretta della gara in programma oggi: orario di partenza alle 19:00, diretta TV e streaming su Sky e in differita su tv8 ...Il sabato di Termas de Rio Hondo era iniziato al cardiopalma con una qualifica combattuta su una pista infida, bagnata da una pioggerellina iniziata a cadere durante le FP3. Come l'asfalto è andato as ...