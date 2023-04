Aldo Fabrizi | il caposaldo della romanità

(Di domenica 2 aprile 2023) Il 2 aprile di 33 anni fa ci lasciava il mitico. Attore, regista, sceneggiatore, produttore e poeta, è stato insieme a nomi come quelli di Alberto Sordi e Anna Magnani uno dei massimi rappresentantinel cinema italiano., colui che rappresenta la Roma più autentica nel cinema italiano, un grande artista del cinema italianoClasse 1905, cresce nel quartiere romano di Campo De’ Fiori. Rimane presto orfano di padre ed è costretto a fare i lavori più disparati per provvedere al sostentamentofamiglia.coltiva però fin da subito le sue grandi doti artistiche con passione e dedizione: tra la fine degli anni ‘20 e ‘30 ottiene i primi ingaggi a teatro e ...

Il Comune di Amatrice ha voluto codificare la ricetta dell'amatriciana, che, come diceva, si prepara rigorosamente senza aglio e senza cipolla.

