Alberobello | incidente sulla statale 172 | un bambino fra i quattro feriti Si sono scontrate due auto

(Di domenica 2 aprile 2023) Carabinieri al lavoro per dettagliare causa e dinamica dell’verificatosi a tarda sera.strada172, nei pressi di, lo scontro fra due. Una delle due vetture si è ribaltata. Intervento dei vigili del fuoco per fare uscire gli occupanti.rimaste feritepersone, tra cui un, trasportate agli ospedali di Bari e Monopoli. L'articolo172, unfra i Sidue proviene da Noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baritoday : Incidente sulla Ss 172 ad Alberobello: schianto tra due vetture, quattro feriti tra cui un bimbo… - Borderline_24 : Grave incidente nella notte sulla 172 all'altezza di Alberobello. Due auto, per cause in corso di accertamento, si… -

...stradale avvenuto in Italia. Numerosi, infatti, sono stati i sinistri avvenuti nel Bel Paese nel 2023, con dati allarmanti per la sicurezza stradale. Nella notte, in Puglia ad, ...... Chianina, la griglieria della Repubblica Ceca, le bombette di, i philly cheese i ... ma l'operatore è finto, truffato 50ennea Udine, una persona investita in viale Cadore ...In territorio di Locorotondo, tratto di strada statale 172 verso, l'in serata per cause da dettagliare. La vettura, nei pressi di una rotatoria, è finita fuori controllo. Il conducente dell'auto ribaltatasi su un fianco e finita contro un ...

Incidente sulla Ss 172 ad Alberobello: schianto tra due vetture, quattro feriti tra cui un bimbo BariToday

Carabinieri al lavoro per dettagliare causa e dinamica dell’incidente verificatosi a tarda sera. Sulla strada statale 172, nei pressi di Alberobello, lo scontro fra due auto. Una delle due vetture si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...