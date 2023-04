Al Sociale arriva Acquaprofonda: adulti e bambini riflettono sull’inquinamento (Di domenica 2 aprile 2023) Bergamo. Una domenica diversa, in famiglia, non a casa ma in teatro: domenica 2 aprile alle ore 18 al Teatro Sociale, debutta a Bergamo Acquaprofonda, opera lirica contemporanea con musiche originali di Giovanni Sollima su libretto di Giancarlo De Cataldo, che il Teatro Sociale di Como AsLiCo, in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma, ha commissionato, ai due celebri artisti. Si tratta di una “Civic OperaDomani”, all’interno della piattaforma Opera Education che, dopo la sua prima assoluta nel dicembre 2021 a Roma e a Como, adesso è in tournee per oltre 30 recite, toccando anche Venezia, Ravenna, Parma, Trento e Bolzano. Acquaprofonda ha la regia di Luis Ernesto Doñas (che i bergamaschi ricorderanno per la coloratissima edizione della Fille du régiment per il festival Donizetti Opera 2022), le scene di Chiara ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 aprile 2023) Bergamo. Una domenica diversa, in famiglia, non a casa ma in teatro: domenica 2 aprile alle ore 18 al Teatro, debutta a Bergamo, opera lirica contemporanea con musiche originali di Giovanni Sollima su libretto di Giancarlo De Cataldo, che il Teatrodi Como AsLiCo, in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma, ha commissionato, ai due celebri artisti. Si tratta di una “Civic OperaDomani”, all’interno della piattaforma Opera Education che, dopo la sua prima assoluta nel dicembre 2021 a Roma e a Como, adesso è in tournee per oltre 30 recite, toccando anche Venezia, Ravenna, Parma, Trento e Bolzano.ha la regia di Luis Ernesto Doñas (che i bergamaschi ricorderanno per la coloratissima edizione della Fille du régiment per il festival Donizetti Opera 2022), le scene di Chiara ...

