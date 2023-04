Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabletquotidia2 : RT @Ansa_Fvg: Al seggio al mattino e con la famiglia,così votano candidati Fvg. Ora Tripoli, Maran, Fedriga, Moretuzzo attendono esito Regi… - Ansa_Fvg : Al seggio al mattino e con la famiglia,così votano candidati Fvg. Ora Tripoli, Maran, Fedriga, Moretuzzo attendono… - CONPASUNI : #rassegnastampa Oggi su Il Mattino Caserta parlano di Noi: «'Passio', letture e musiche per avvicinarsi alla Pasqua… -

Alale, per lo più, con la famiglia. A mezzogiorno tutti e quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia si erano già recati alle urne a esprimere la loro preferenza. Poi ...Ieri Tripoli aveva annunciato che si sarebbe recata alalpresto per poi raggiungere Verona e visitare il Vinitaly. CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa,...Stanno, infatti, per partire i cantieri finalizzati alla riqualificazione della pavimentazione e dell'impianto di pubblica illuminazione in via del, nella piazza San Rocco e il rifacimento ...

Al seggio al mattino e con la famiglia,così votano candidati Fvg Euronews Italiano

Al seggio al mattino e, per lo più, con la famiglia. A mezzogiorno tutti e quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia si erano già recati alle urne a esprimere la loro preferenza. ( ...Hanno aperto questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Si voterà in due giorni: oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio ...