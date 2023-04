“Aiuto | è svenuto” Attimi di panico al Cantante Mascherato | Milly Carlucci costretta a fermare tutto

(Di domenica 2 aprile 2023) Momenti didurante l’ultima puntata del. Durante la diretta della terza puntata di questa edizione 2023,ha dovuto fronteggiare qualche secondo di forte imbarazzo. Ma cosa è successo? Prima di raccontarlo è bene capire il contesto. È successodurante la performance del Criceto (anche se sembra nascondersi una donna dietro al nome maschile). In molti sembrano certi che sotto quella maschera si nasconda la bravissima Nathalie Guetta, la famosa attrice di Don Matteo e sorella del famoso dj. Come di prassi, dopo la sua performance, il personaggio di turno ha ascoltato tutte le varie ipotesi dei giurati, a questo punto il patatrac. Proprio durante le parole dei giudici infatti, il Criceto ha fatto una mossa imprevista ed è successo quasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Imnotre38975450 : AIUTO MA È SVENUTO #oriele - vaffanghoulo : @Mircolone Sono quasi svenuto una seconda volta prima. Aiuto. - TirrenoLivorno : ??LA -

...era uscito a fare una passeggiata in un bosco insieme alla cagnetta quando all'improvviso è... capendo di dovergli rimanere accanto per proteggerlo ma allo stesso tempo di dover chiedere, ...... all'indomani della richiesta di. Mi disse di averlo conosciuto sui social, che viveva a ... ha iniziato a prendere a testate un palo della segnaletica davanti alla caserma ed è poi. ...... all'indomani della richiesta di. Mi disse di averlo conosciuto sui social, che viveva a ... ha iniziato a prendere a testate un palo della segnaletica davanti alla caserma ed è poi. ...

Il Cantante Mascherato, Cricetina cade in diretta Novella 2000

Il regista Ari Aster racconta l’inconveniente in cui è incappato l’attore durante le riprese del film In Beau Is Afraid: “è ...Uscirà al cinema il 27 aprile il nuovo film diretto da Ari Aster con Joaquin Phoenix. Ad una anteprima a sorpresa di Beau ha paura, organizzata come un pesce d'aprile, il regista ha raccontato al pubb ...