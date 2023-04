Affluenza al voto alle ore 12 si ferma al 12% (Di domenica 2 aprile 2023) L’Affluenza alle ore 12 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia si ferma al 12%. Trieste 11%Gorizia 12%Udine 12%Tolmezzo 11% Pordenone 11% L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di domenica 2 aprile 2023) L’ore 12 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia sial 12%. Trieste 11%Gorizia 12%Udine 12%Tolmezzo 11% Pordenone 11% L'articolo proviene da Udine20.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ??Affluenza ore 12 alle elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia: 11,1% Ore 12 regionali 2018: 18,1% (voto in un… - Rossa24394256 : RT @Io41881712: Affluenza voto elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: 26% ???? - emiliobolles : RT @Io41881712: Affluenza voto elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: 26% ???? - Ornella61967528 : RT @Io41881712: Affluenza voto elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: 26% ???? - InfedeIe : RT @Io41881712: Affluenza voto elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia: 26% ???? -