Addio all’attore Christo Jivkov | il dolore di Maria Grazia Cucinotta | “Ciao anima gentile”

Leggi su dilei

(Di domenica 2 aprile 2023) Lutto nel mondo del cinema: è scomparso all’età di 48 anni l’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Giovanni nel film di Mel Gibson La passione di Cristo. L’artista si è spento a Los Angeles, dopo aver combattuto una battaglia contro il cancro., gli esordi e i grandi successi Si è spento all’età di 48 anni l’attore, scomparso ieri sera a Los Angeles dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne l’annuncio su Facebook l’autore e storico Dimitar Stoyanovich: “, ragazzo meraviglioso“, le sue uniche parole. In Italia si è fatto conoscere grazie al ruolo di protagonista nel film Il mestiere delle armi, di uno dei registi più longevi del cinema italiano, Ermanno Olmi e qualche anno per per aver prestato il ...