Addio a Ryuichi Sakamoto | è morto a 71 anni il musicista premio Oscar per L’ultimo imperatore

Leggi su open.online

(Di domenica 2 aprile 2023), arrangiatore, attore e compositore giapponese, èin ospedale a Tokyo a 71. L’annuncio è stato dato dalla sua agenzia, che ha pubblicato un post su Twitter annunciando la sua scomparsa il 28 marzo scorso. Dal 2014,aveva scoperto di essere malato di cancro, una diagnosi che lo ha allontanato dal lavoro anche se non l’ha mai interrotto del tutto. Nato a Nakano nel 1952, è noto per essere stato uno sperimentatore della musica tradizionale orientale fusa ai suoni elettronici occidentali. In carriera ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Nel 1987 ha vinto ilper la colonna sonora del filmdi ...