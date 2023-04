Addio a Ryuichi Sakamoto | compositore da Oscar per L’ultimo imperatore e autore di Furyo e Il tè nel deserto

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 2 aprile 2023) È morto il celebre musicista e, premioperdi Bernardo Bertolucci eddi storiche colonne sonore come Il tè nel, Piccolo Buddha eIl celebre musicista e, premioe per annidelle colonne sonore dei film di Bernardo Bertolucci, è morto all’età di 71 anni. Ad annunciarlo un post sui suoi account social ufficiali, che spiega come il grande artista sia deceduto in realtà martedì scorso, ma la notizia sia stata diffusa solo oggi. In una nota sul sito ufficiale delsi legge: «Siamo profondamente rattristati ...