Addio a Domenico “Mimmo” Cecere | fu terzo portiere all’epoca di Maradona

(Di domenica 2 aprile 2023) Un malore improvviso, i tentativi di rianimarlo da parte del cognato medico con cui si trovava a pranzo nell’abitazione dei suoi genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Nulla da fare per, 50enne ex calciatore stroncato da un infarto fulminante. L’exera cresciuto nelle giovanili del Napoli (eradi), poi aveva cominciato a girare piazze e collezionare presenze nel Palermo (92-93 come secondo di Graziano Vinti con la promozione dalla C e vittoria della Coppa Italia di C dove gioco’ la gara di ritorno), quindi Nola, Turris, Bisceglie Pescara, Fermana approdando al Messina dove vinse il campionato ai play off contro il Catania, quindi all’Avellino, il club in cui era rimasto piu’ a lungo (152 presenze) nella ...

Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia #Cecere per la scomparsa di, ex portiere biancoverde U. S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) April 2, 2023 Ha legato buona parte della sua ...E' stato stroncato da un infarto mentre si trovava a casa dei genitori per trascorrere la domenica in famiglia. Mondo del calcio in lutto per l'improvvisa scomparsa diCecere , 50 anni, ex portiere di numerose squadre del sud Italia che hanno militato nei campionato di serie B e serie C. Originario di Caserta, ' Mimmo ', così come era chiamato da familiari ...Lutto nel mondo del calcio. All'età di 50 anni muore l'ex portiereCecere, più noto come Mimmo, colto da infarto mentre si trovava a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha giocato anche a Pescara. ...

Lutto nel mondo del calcio: addio a Domenico Cecere CalcioMercato.it

Il mondo del calcio sotto choc per la morte di Domenico Cecere: si è spento all'età di 50 anni l'ex portiere campano ...Domenico Cecere cause morte malore ex portiere Napoli, Avellino, Palermo con cui conquistò anche una Coppa Italia di Serie C.