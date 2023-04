Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Adani duro contro Inzaghi: 'Ha enormi responsabilità, i tre attaccanti ieri non sapevano cosa fare': Intervenuto su… - Pall_Gonfiato : #Adani duro: “Quel campione si è rotto i c*****ni di giocare per quella squadra” - SgSimoncino : @ZZiliani Non è importante quanti di noi lei seguirà, è importante che lei tenga duro. È l’unica voce fuori dal cor… -

...muso A musocontro un tifoso I bisticci in televisione con Sacchi La risposta a Ferrara, nel momento peggiore In origine fu il Carpi, e la giacca buttata Il duello 'filosofico' con LeleLo ...Ormai a Sky hanno paura di fare la fine die hanno paura a criticare gli amici di Exor' oppure: 'Allegri ieri, come in passato, in tv a muso, turbato e infastidito per le critiche ...Cassanosu Mourinho: 'Non propone calcio'Il riferimento di Cassano riguarda anche quanto ...ipotetico ritorno del portoghese alla guida dell'Inter in risposta ad un'ipotesi fatta da Daniele: ...

Adani duro contro Inzaghi: 'Ha enormi responsabilità, i tre attaccanti ... Calciomercato.com

Rahul Gandhi, leader del Partito del Congresso e il più noto esponente dell'opposizione in India, è stato estromesso dal Parlamento.Daniele Adani rimprovera l’Italia nella sua analisi dopo la sconfitta contro gli inglesi: le sue dichiarazioni Daniele Adani rimprovera l’Italia per la sconfitta contro gli inglesi. Le dichiarazioni a ...