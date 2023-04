Acampora (PizzAut): "Avere qui il presidente Mattarella è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane che hanno figli con autismo" (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - Cosa significhi "Avere qui il presidente Mattarella, faccio fatica a dirlo: è una cosa importante, perché è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane che hanno figli con autismo”. Lo ha detto Nico Acampora, fondatore di PizzAut, a margine dell'inaugurazione del nuovo ristorante a Monza, alla quale prenderà parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. “Auspico che la presenza del presidente Mattarella sia un passo in più - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - Cosa significhi "qui il, faccio fatica a dirlo: è una cosa importante, perché è undiper lechecon”. Lo ha detto Nico, fondatore di, a margine dell'inaugurazione del nuovo ristorante a Monza, alla quale prenderà parte ildella Repubblica, Sergio. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. “Auspico che la presenza delsia un passo in più - ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza. Il fondatore Nico Acampora: 'Per i nostri ragazzi una gioia… - amerigormea : RT @Adnkronos: Acampora (PizzAut): 'Avere qui il presidente Mattarella è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane che hanno f… - Adnkronos : Acampora (PizzAut): 'Avere qui il presidente Mattarella è un segno di vicinanza per le 600mila famiglie italiane ch… - mvcalcio : RT @officialmaz: Che il Predidente #Mattarella presenzi alla apertura del secondo #PizzAut in Italia è un bellissimo segnale. Lo definirei… - zitadazzi : RT @rep_milano: Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza. Il fondatore Nico Acampora: 'Per i nostri ragazzi una gioia immensa'… -