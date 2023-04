Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : A Pasqua è caro-colombe, prezzi su del 31,8% - notizienet : A Pasqua è caro-colombe, prezzi su del 31,8% - Codacons, uova di cioccolato +15,4% - fisco24_info : A Pasqua è caro-colombe, prezzi su del 31,8%: Codacons, uova di cioccolato +15,4% - titzbiltz : @lopec15 @Nikkio48 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @ValeryMell1… - infoiteconomia : Pasqua, allarme sul caro trasporti: aumentano treni e voli -

Complice l'impennata dei prezzi delle materie prime e il- energia, i listini di colombe pasquali e uova di cioccolato sono letteralmente schizzati alle ...per tali prodotti tipici della. Lo ...Biglietti d'oro per chi non ha prenotato in anticipo il proprio viaggio diin Sicilia. Non solo "voli" con il record di 369 euro per un posto di sola andata Roma - Catania su Ita Airways, ma anche i tanto vituperati treni a lunga percorrenza che hanno i posti in ...E'- trasporti per aerei e treni mentre milioni di italiani si preparano a spostarsi in vista delle prossime festività di. A lanciare l'allarme è Assoutenti, che ha svolto una indagine ...

Pasqua, allarme sul caro trasporti: volo Roma-Catania da 369 euro, treno Milano-Bari 170 Sky Tg24

Complice l'impennata dei prezzi delle materie prime e il caro-energia, i listini di colombe pasquali e uova di cioccolato sono letteralmente schizzati alle stelle, con supermercati e negozi che hanno ...Lo rileva Assoutenti, che ha realizzato uno studio per capire quanto costerà quest’anno viaggiare durante il periodo di Pasqua. Ad esempio il volo di sola andata Roma-Catania di giovedì 6 aprile parte ...