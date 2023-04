A Miami Sinner si arrende in finale contro Medvedev

(Di domenica 2 aprile 2023)– Altraamara ae altro koDaniilper Jannik. L’azzurro, numero 11 del mondo, si è arresoil russo, numero 5 del ranking Atp, nell’ultimo atto del Masters 1000 giocato sul cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida, con il punteggio di 7-5 6-3. E’ la sesta sconfitta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Djokovic trionfa per la decima volta agli Australian Open Niente impresa,sial re Nadal Djokovic, numero uno anche con i bambini Il giovane Jannik, talento italiano vince un torneo Atp Aleksandrina Naydenova, la tennista bulgara squalificata a vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Eurosport_IT : Finisce in finale il sogno di Sinner, a Miami vince Medvedev in due set: Jannik sei stato grande comunque ??… - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - SimonePanzeri87 : RT @Eurosport_IT: Finisce in finale il sogno di Sinner, a Miami vince Medvedev in due set: Jannik sei stato grande comunque ?? #MiamiOpen |… - MJDItaly : RT @rtl1025: ?? #Tennis, svanisce il sogno di #Sinner, sconfitto in finale a #Miami da #Medvedev -

21.10, finale: Medvedev batteNiente da fare. Jannicknon riesce ad ottenere il suo primo successo contro Daniil Medvedev. Nella finale del Master 1000 di, arriva la sesta vittoria ...(STATI UNITI) " Altra finale amara ae altro ko contro Daniil Medvedev per Jannik. L'azzurro, numero 11 del mondo, si è arreso contro il russo, numero 5 del ranking Atp, nell'ultimo atto del Masters 1000 giocato sul cemento ...Daniil Medvedev (ATP 5) si dimostrato il pi forte al Masters 1000 di. In finale il russo ha prevalso per 7 - 5 6 - 3 su un Jannik(11) forse non al meglio fisicamente dopo la battaglia in semifinale con Carlos Alcaraz (1). Pur avendo centrato il break per ...

Sinner-Medvedev 0-1, la finale di Miami live | La diretta La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.55 L’unico italiano a vincere un Masters1000 resta Fa ...L’altoatesino rimanda l’appuntamento con il primo Master 1000 in carriera ma rientra nella top ten, è numero 9 al mondo ...