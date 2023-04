A Miami Sinner si arrende in finale contro Medvedev (Di domenica 2 aprile 2023) Miami (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altra finale amara a Miami e altro ko contro Daniil Medvedev per Jannik Sinner. L'azzurro, numero 11 del mondo, si è arreso contro il russo, numero 5 del ranking Atp, nell'ultimo atto del Masters 1000 giocato sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida, col punteggio di 7-5 6-3. E' la sesta sconfitta per Sinner, in altrettanti confronti diretti con Medvedev, che segue quella della finale di Rotterdam di 40 giorni fa. Vistoso il calo fisico accusato dall'italiano dal 5 pari del primo set, anche per via della stanchezza accumulata nella semifinale vinta contro Alcaraz. A fine partita lo stesso Sinner ha ammesso di “non aver potuto ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altraamara ae altro koDaniilper Jannik. L'azzurro, numero 11 del mondo, si è arresoil russo, numero 5 del ranking Atp, nell'ultimo atto del Masters 1000 giocato sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida, col punteggio di 7-5 6-3. E' la sesta sconfitta per, in altrettanti confronti diretti con, che segue quella delladi Rotterdam di 40 giorni fa. Vistoso il calo fisico accusato dall'italiano dal 5 pari del primo set, anche per via della stanchezza accumulata nella semivintaAlcaraz. A fine partita lo stessoha ammesso di “non aver potuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - Panzerviola : RT @quindicizero: Nonostante la sconfitta in finale, bisogna solo applaudire Jannik Sinner! ???? Conclude Indian Wells e Miami con un gran b… - IlModeratoreWeb : A Miami Sinner si arrende in finale contro Medvedev - -