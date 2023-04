A Miami è ancora Daniil Medvedev a fermare Jannik Sinner, sfuma il primo titolo 1000 all’azzurro (Di domenica 2 aprile 2023) sfuma il primo titolo 1000 a Jannik Sinner, che per la seconda volta nella sua giovane carriera perde in finale in quel di Miami. L’azzurro non riesce a sfatare il tabù rappresentato da Daniil Medvedev, che si impone con il punteggio di 7-5 6-2 e vince il sesto scontro diretto su altrettanti incontri tra i due. Le difficoltà a livello di matchup le si conoscevano, con l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill chiamato agli straordinari per provare a rompere il muro eretto dall’ex numero uno del mondo. Le tre ore di battaglia contro Alcaraz e le complesse condizioni climatiche, con tanto caldo e umidità, hanno fatto il resto, con Jannik apparso sempre più a corto di energie con il passare dei minuti. Peccato per ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023)il, che per la seconda volta nella sua giovane carriera perde in finale in quel di. L’azzurro non riesce a sfatare il tabù rappresentato da, che si impone con il punteggio di 7-5 6-2 e vince il sesto scontro diretto su altrettanti incontri tra i due. Le difficoltà a livello di matchup le si conoscevano, con l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill chiamato agli straordinari per provare a rompere il muro eretto dall’ex numero uno del mondo. Le tre ore di battaglia contro Alcaraz e le complesse condizioni climatiche, con tanto caldo e umidità, hanno fatto il resto, conapparso sempre più a corto di energie con il passare dei minuti. Peccato per ...

