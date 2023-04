A Melbourne vince il caos dopo un Gp desolante (Di domenica 2 aprile 2023) C’è qualcosa in cui la Formula 1 riesce ogni volta a battere sé stessa. Nel caos che riesce a creare quando viene applicato il regolamento in situazioni al limite. Abbiamo visto di tutto in passato: a Spa una vittoria data senza disputare nemmeno un giro, ad Abu Dhabi un Mondiale deciso da una cervellotica interpretazione. Ma a Melbourne siamo arrivati all’8,90 di Beamon, a qualcosa che potrebbe non essere battuto per molti anni. Una gara finita con la safety car (e questo sarebbe niente) ma con una bandiera a scacchi esibita senza che nessuno potesse andare a cercare la vittoria. Così non va bene, non è accettabile. Non e’ accettabile uno spettacolo durato 2 ore e 40 minuti che finisce con un trenino dopo tre partenze e altrettante bandiere rosse. Non è accettabile sterilizzare un risultato, di fatto, prima della terza ripartenza e ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 aprile 2023) C’è qualcosa in cui la Formula 1 riesce ogni volta a battere sé stessa. Nelche riesce a creare quando viene applicato il regolamento in situazioni al limite. Abbiamo visto di tutto in passato: a Spa una vittoria data senza disputare nemmeno un giro, ad Abu Dhabi un Mondiale deciso da una cervellotica interpretazione. Ma asiamo arrivati all’8,90 di Beamon, a qualcosa che potrebbe non essere battuto per molti anni. Una gara finita con la safety car (e questo sarebbe niente) ma con una bandiera a scacchi esibita senza che nessuno potesse andare a cercare la vittoria. Così non va bene, non è accettabile. Non e’ accettabile uno spettacolo durato 2 ore e 40 minuti che finisce con un treninotre partenze e altrettante bandiere rosse. Non è accettabile sterilizzare un risultato, di fatto, prima della terza ripartenza e ...

